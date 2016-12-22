СМИ узнали о планах властей США смягчить позицию по санкциям против Ирана

Администрация американского президента Дональда Трампа готова смягчить свою позицию в вопросе введения санкций против Ирана. Об этом сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой несколько источников в правительстве, знакомых с планами администрации президента.
По их данным, сотрудники Государственного департамента США, которые работают над вопросом иранских санкций, убедили госсекретаря Майка Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Помимо этого, как отметили источники, Соединенные Штаты готовы сделать ряд исключений для стран, включая Китай, Южную Корею и Индию, при введении санкций против Ирана. По их словам, подобные действия позволят этим странам продолжать покупать иранскую нефть.
Издание подчеркивает, что такие шаги, во многом связанные с позицией Европейского союза, не позволят развалить и без того ослабленную экономику Ирана и сохранят у руля нынешнюю власть в стране.
США после выхода из ядерной сделки объявили о планах возобновить санкции против Ирана к ноябрю. Они коснутся иранской промышленности, торговли, топливно-энергетического комплекса, а также углеводородного сырья и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана