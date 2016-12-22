Землетрясение в Греции вызвало цунами в Средиземном море

У берегов Греции произошло сильное землетрясение. В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) предупредили о возникновении цунами

Фото: Petros Giannakouris / AP

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано в ночь с четверга на пятницу в Ионическом море. Как сообщает агентство AP со ссылкой на Геологическое агентство США, его эпицентр находился примерно в 35 километрах от греческого острова Закинтос.

По данным местных властей, в результате подземных толчков разрушений зафиксировано не было, однако на острове была отключена подача электричества.

По данным EMSC, в результате землетрясение возникло цунами высотой около 20 см. Специалисты этой службы в Twitter отметили, что серьезной опасности оно не представляет, однако посоветовали жителям близлежащих регионов не подходить близко к морю.

Указывается, что после землетрясения последовали несколько повторных толчков, которые ощущались не только в Греции, но также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.

В июле 2017 года в результате мощного землетрясения в Эгейском море на греческом острове Кос были повреждены десятки зданий. Пострадали 120 человек.