«Аэрофлот» одобрил планы создать региональные хабы

Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил стратегию развития, согласно которой к 2023 году, к столетию компании, перевозчик планирует создать три новых региональных и один международный хаб. Они разместятся в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске соответственно, говорится в сообщении на сайте компании.

Сейчас узловым аэропортом для авиакомпании является московское Шереметьево. В Иркутске расположен хаб S7, в Екатеринбурге — «Уральских авиалиний».

Региональные перевозки, согласно принятой стратегии, к 2023 году должны увеличиться почти втрое — с 7 млн до 19 млн пассажиров. Международный транзитный пассажиропоток должен возрасти до 10-15 млн человек (в 2017 году он составил 5 млн человек).

О программе развития «Аэрофлота» гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в понедельник, 29 октября, говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Тогда он рассказал, что основной рост пассажиропотока, который согласно плану должен составить 100 млн человек в 2023 году, придется на лоукостер «Победа».

Савельев подчеркнул, что к тому времени российский авиарынок может вырасти до 189 млн человек. «Как раз поэтому мы и претендуем хотя бы на половину — чтобы не иметь больше контрольного пакета», — сказал он, отметив, что у Федеральной антимонопольной службы могут возникнуть претензии если доля группы на рынке превысит 50%.

Тогда же он сказал, что «Аэрофлот» не сможет развиваться, опираясь только на аэропорт Шереметьево. «Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел», — пояснил Савельев.