Посол США в России рассказал о лечении рака

Посол США в России Джон Хантсман поблагодарил врачей, вовремя выявивших у него рак, подчеркнув, что сейчас все говорит о том, что у него «все будет хорошо». Об этом говорится в комментарии Хантсмана, предоставленном РБК в американском посольстве.

«Я бы хотел поблагодарить моих врачей, которые оперативно провели раннюю диагностику и обеспечили все необходимое лечение. Мы выявили меланому на ранней стадии, и все говорит в пользу того, что у меня все будет хорошо», — приводит посольство слова Хантсмана. Посол добавил, что уже вернулся в Москву.

Ранее в интервью газете Desert News Хантсман рассказал, что летом он заметил на своем теле черные пятна и решил показать их медикам Института рака в США. Результаты он получил уже когда вернулся в Россию, после чего вновь посетил США, где пятна удалили.

«Это лишь первая стадия. Поэтому, вероятнее всего, мы позаботимся об этом, и со мной все будет в порядке», — сказал Хантсман, уточнив, что в ближайший год он будет ежемесячно проходить обследования.