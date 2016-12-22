Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма

Погрануправление УФСБ по Республике Крым распространило видео задержания члена крымско-татарского батальона и незаконного формирования «Аскер».

Видео: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

На видео правоохранители сообщают задержанному, что его подозревают в участии в вооруженном формировании, которое не предусмотрено законодательством на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Кировского района Крыма. По данным пограничников, он проходил военную подготовку под руководством инструкторов, участвовавших в боях на юго-востоке Украины. Кроме того, в УФСБ считают, что с 2016 по 2018 год задержанный входил в состав батальона им. Номана Челебиджихана и участвовал в экономической блокаде Крыма. Украинские активисты в сентябре 2015 года блокировали грузовой транспорт, следовавший в Крым с продуктами питания и другими товарами.

В феврале 2017 года на Украине возбудили уголовное дело после того, как на базе «Аскера» нашли большое количество оружия, включая автоматы Калашникова и гранатометы. При этом в оперативном командовании «Юг» Вооруженных сил Украины «Аскер» называли незаконным вооруженным формированием.