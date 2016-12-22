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В Крыму задержали участника экономической блокады полуострова
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В Крыму задержали участника экономической блокады полуострова
Украинский кризис, 13:20
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В Крыму задержали участника экономической блокады полуострова

Пограничники задержали в Крыму члена крымско-татарского батальона и незаконного формирования «Аскер», которое состоит из бывших участников блокады республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Крыму.

«В настоящее время житель Кировского района Республики Крым задержан», — говорится в сообщении.

​По данным пограничников, 22-летний задержанный «прошел военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины». Отмечается, что с 2016 по 2018 год он входил в состав батальона им. Номана Челибиджихана. УФСБ добавляет, что задержанный также был активным участником экономической блокады Крыма.

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В конце сентября 2015 года украинские активисты начали блокировать грузовой транспорт с продуктами и другими товарами, который следовал в Крым. К середине января 2016 года они начали готовиться к несению службы на границе с республикой совместно с пограничниками, а в конце марта приступили с дежурству.

В феврале 2017 года МВД Украины обнаружило на базе «Аскера» большое количество стрелкового оружия, автоматы Калашникова, ручные гранатометы и боеприпасы. В результате было возбуждено дело по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). В оперативном командовании «Юг» ВСУ называли «Аскер» «незаконным вооруженным формированием».

Теги: Крым , УФСБ , «Аскер»
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