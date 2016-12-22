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Цена нефти опустилась ниже $75
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Цена нефти опустилась ниже $75
Экономика, 21:58
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Цена нефти опустилась ниже $75
В последний раз нефть торговалась на таком уровне 24 августа
Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

По состоянию на 21:45 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года торговались на Лондонской бирже на отметке в $74,8. Это минимальный показатель с 24 августа.

С момента открытия внутридневных торгов цены опустились примерно на 1,4%.

Контракты с поставкой в декабре при этом остаются на отметке выше $75, но стоимость также снижается с начала месяца. Так, 3 октября они торговались на уровне в $86,29.

Нефтяные цены падают на фоне растущего предложения и опасений о том, что спрос может сократиться в результате торговой войны между США и Китаем, писал накануне Reuters. США ввели пошлины на китайские товары на сумму в $250 млрд, Пекин ответил пошлинами на $110 млрд.

Кроме того, с 4 ноября возобновляется действие санкций США против Ирана. Как отмечает Bloomberg, многие на рынке уверены, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК смогут поставить на рынок достаточно нефти, чтобы избежать спада предложения.

Автор: Андрей Гатинский.
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