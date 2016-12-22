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Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети
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Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети
Бизнес, 21:48
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Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети
Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за продажу фальшивых лекарств в интернете. Они ссылаются на общемировой тренд: торговля переходит в онлайн. В Рунете пока запрещен любой оборот лекарств, но рынок готовится к легализации
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесли два законопроекта, которые ужесточают оборот фальшивых и незарегистрированных лекарственных средств в интернете. Они предлагают внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

  • Вид юридической ответственности будет зависеть от стоимости лекарственных средств, введенных правонарушителем в оборот: сумма меньше 100 тыс. руб. будет считаться административным правонарушением, а большая предполагает уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде 12 лет лишения свободы.
  • Административная ответственность выражается в штрафе, который разнится для физических, должностных, юридических лиц и ИП. Максимальное наказание предусмотрено для юрлиц — штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
  • В пояснительной записке к законопроекту депутаты объяснили (*.pdf) необходимость внесения поправок тем, что реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медизделий переходит в интернет и этот тренд носит «общемировой характер».
  • В документе приводятся результаты мониторинга, согласно которому правоохранительные органы выявили около 700 интернет-ресурсов, включая сайты с бесплатными объявлениями и социальные сети, которые предлагали такие товары.​

Недоступные онлайн

Впрочем, «общемировой» тренд, выявленный депутатами, Россию пока не затронул. Полноценную продажу как рецептурных, так и безрецептурных лекарств, разрешенных к продаже в офлайновых аптеках, осуществлять через интернет нельзя — их дистанционная оплата и доставка запрещены законом «Об обращении лекарственных средств». Законно можно только сделать предзаказ на лекарства онлайн.

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Попытки снять этот запрет предпринимаются уже три года — в частности, Минздрав начал работу над необходимыми поправками ​в законодательство, после того как соответствующая инициатива была предложена Институтом развития интернета. Правительство одобрило законопроект о дистанционной продаже лекарств уже в октябре 2017 года, а 13 декабря Госдума приняла его в первом чтении. Но с тех пор подвижек не было. Ускорить процесс попросила Ассоциация компаний интернет-торговли, которая обратилась в комитет по экономической политике Госдумы и попросила организовать обсуждение законопроектов, которые разрешат дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, а также алкоголем, сообщил в понедельник, 15 октября, «Коммерсантъ». В своем письме ассоциация отмечает, что работа над законопроектом, принятом в первом чтении уже почти год назад, на протяжении этого периода не ведется, несмотря на постоянный спрос на лекарства в интернете.

Кто пострадал за онлайн-продажу лекарств

  • Сайты, содержащие информацию о торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, в том числе легальными, вносятся в Реестр запрещенной информации Роскомнадзором.
  • Это происходит на основании судебных решений о признании такой информации запрещенной на территории России. По информации надзорной службы, за все время ведения Единого реестра в Роскомнадзор поступило около 1200 таких судебных решений.
  • В результате был ограничен доступ более чем к 100 интернет-ресурсам на территории России и еще с более чем 1100 интернет-ресурсов запрещенная информация была удалена.
  • В 2015 году на основании судебных решений Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайты 17 аптечных сетей, в частности в него попала одна из крупнейших сетей по объему выручки — «Ригла». Претензии к аптечным ретейлерам возникли в связи с размещением информации о дистанционной продаже лекарств.
  • Надзорная служба направила внесенным в реестр компаниям уведомления, что необходимо ограничить доступ к информации самостоятельно или в противном случае они будут заблокированы операторами связи.

Нелегальные попытки

Несмотря на запрет, продавать лекарственные препараты онлайн готовы почти все крупнейшие интернет-ретейлеры. На прошлой неделе у маркетплейса «Беру» «Яндекса» и Сбербанка появился раздел «Здоровье», в котором можно купить лекарства, однако забрать их пока можно только в партнерской аптеке «ЗдравСити».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На той же неделе профильное издание «Фармацевтический вестник» обратило внимание на то, что интернет-ретейлер Ozon начал тестировать продажу лекарственных препаратов через интернет. На своем сайте ретейлер предлагает оплатить заказ онлайн и получить доставку на дом с курьером. Корреспонденту РБК удалось совершить заказ на сайте, оплатить его банковской картой, получить подтверждение и кассовый чек. Спустя час средства на счету разморозились, а доставка осуществлена не была. С начала октября ретейлер начал тестировать спрос на лекарственные препараты, готовясь к моменту, когда продажа через интернет будет разрешена законодательством, объяснили РБК в пресс-службе Ozon.

В рамках подготовки к снятию запрета на дистанционную торговлю лекарствами компания также получила лицензии на фармацевтическую деятельность (одна действует в Москве, вторая — в Твери) и открыла физические аптечные пункты. С 2017 года у Ozon был совместный проект по продаже лекарств с аптеками «36,6» и компанией «Протек» (сеть «Ригла»), в рамках которого покупатель мог заказать препарат на сайте ретейлера и забрать его в партнерской аптеке, но с сентября этого года Ozon отказался от такой схемы работы из-за невысокого спроса, уточнили в компании. Сейчас покупатель может забрать товар самостоятельно в аптечном пункте ретейлера или оформить заказ в виде поручения, чтобы получить доставку на дом. В компании отметили, что видят спрос на лекарственные препараты и ждут принятия закона.

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Свое дело

По мнению юристов, тесты, которые проводит Ozon, все же противозаконны. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что если произошло списание денежных средств и был выдан кассовый чек, то операция считается проведенной, а при тестировании компания не должна выдавать чек. В противном случае с юридической точки зрения это уже считается реализацией, а возврат денег и не доставленный курьером товар — неисполнением обязательств по доставке.

С тем, что действия Ozon неправомерны, соглашается и руководитель департамента контроля качества юридической фирмы «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Учитывая, что при осуществлении заказа на лекарственное средство не было предоставлено информации о тестовом режиме и была принята безналичная оплата, в данном случае можно говорить о нарушении прав потребителя, считает юрист. По ее словам, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. В случае нарушения закона продавец обязан компенсировать стоимость товара, моральный вред и убытки, если они возникли. Также, по словам Ибрагимовой, действия компании нарушают закон «Об обращении лекарственных средств», что влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Предложение о дистанционной продаже лекарств Ozon незаконным также сочла Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом РБК сообщили в пресс-службе. Представитель ведомства напомнил, что сейчас продажа дистанционным способом лекарственных средств в России запрещена. Летом 2015 года Росздравнадзор получил право в досудебном порядке блокировать онлайн-аптеки, но пока ведомство не использует это право из-за отсутствия корректных законодательных норм.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина, Анна Балашова.
Теги: лекарства , интернет-продажи
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