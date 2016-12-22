Стоимость туров по России на осень и зиму выросла почти на треть

Средняя стоимость семидневных туров по России в сентябре выросла на 31,1%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные системы бронирования пакетных туров «Слетать.ру».
«Судя по данным системы «Слетать.ру» за сентябрь 2018 года, за прошедший год туры по России существенно выросли в цене, хотя они не зависят настолько явно от курса валют, как турпродукты в выездном туризме», — отметили в АТОР.
Так, выбранные пользователям семидневные туры на осень и зиму в среднем стоили 54 894 руб., а стоимость туров на 14 дней составила 98 119 руб., это на 35% больше, чем в 2017 году.
Самыми популярными туристическими направлениями внутри страны, согласно поисковым запросам, стали Крым (52% от общего числа запросов) и Краснодарский край (44,6%). При этом по числу продаж Краснодарский край опережает Крым, подчеркнули в АТОР.