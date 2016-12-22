ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,27 65,21 EUR Нал. 75,35 74,19 USD Бирж. 65,66 -0,22 EUR Бирж. 74,89 +0,31 USD ЦБ. 65,65 +0,06 EUR ЦБ. 74,58 +0,16 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6357,00 +63,40 IMOEX 2365,17 +0,53% RTSI 1134,81 +0,76% Brent 74,84 -1,24% DJIA 25314,33 +0,79% Nasdaq 7357,92 +0,72%
Стоимость туров по России на осень и зиму выросла почти на треть
Лента новостей
Упавший в Индонезии Boeing за день до крушения подавал сигнал бедствия 17:39, Общество Порошенко заявил о вводе Россией санкций против «очень достойных людей» 17:31, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 17:17, РБК и Thomson Reuters Президент UFC назвал возможный срок отстранения Нурмагомедова за драку 17:04, Спорт Меркель выступила за продление санкций против России 17:04, Политика МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых 16:58, Общество Сотрудники Google провели забастовку против домогательств 16:49, Общество Стоимость туров по России на осень и зиму выросла почти на треть 16:12, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 16:11, РБК и Volkswagen ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута 16:05, Бизнес Доступнее ли стали разрешения на строительство: что говорят девелоперы 16:00, Строительство  «Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум 15:53, Технологии и медиа В Кремле объяснили медленное продвижение России в рейтинге Doing Business 15:52, Бизнес Опру Уинфри и Тома Хэнкса назвали лучшими кандидатами в президенты США 15:50, Политика Азиатский курс: почему бизнес-образование повернуло на Восток 15:42, Партнерский материал Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 15:39, РБК и Philips РФС объявил сроки рассмотрения вопроса о расторжении контракта Мамаева 15:38, Спорт Почему Bitcoin подорожает: криптовалюту спасет доллар США 15:35, Крипто Пашинян добился роспуска парламента Армении 15:34, Политика Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца 15:34, Бизнес Роспотребнадзор возбудил дело из-за гепатита в академии «Спартак» 15:27, Общество Минкультуры объяснило невыпуск в прокат фильма США о президенте России 15:25, Технологии и медиа Суд арестовал трех новых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» 15:25, Общество Грим и веселье: как знаменитости встретили Хэллоуин 15:15, Стиль Экс-заместитель Гордеева станет куратором мусорной индустрии в Минприроды 15:07, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 15:06, РБК и Билайн Глава МИД Украины назвал санкции России тизером сериала 15:02, Политика «Свободный» смартфон, мини-проектор и Roblox: три стартапа октября 14:58, Бизнес 
Стоимость туров по России на осень и зиму выросла почти на треть
Общество, 16:12
0
Стоимость туров по России на осень и зиму выросла почти на треть

Средняя стоимость семидневных туров по России в сентябре выросла на 31,1%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные системы бронирования пакетных туров «Слетать.ру».

«Судя по данным системы «Слетать.ру» за сентябрь 2018 года, за прошедший год туры по России существенно выросли в цене, хотя они не зависят настолько явно от курса валют, как турпродукты в выездном туризме», — отметили в АТОР.

Так, выбранные пользователям семидневные туры на осень и зиму в среднем стоили 54 894 руб., а стоимость туров на 14 дней составила 98 119 руб., это на 35% больше, чем в 2017 году.

В Ростуризме заявили о десятикратном сокращении задержек чартеров
Общество

Самыми популярными туристическими направлениями внутри страны, согласно поисковым запросам, стали Крым (52% от общего числа запросов) и Краснодарский край (44,6%). При этом по числу продаж Краснодарский край опережает Крым, подчеркнули в АТОР.

Теги: Ассоциация туроператоров России , Цены
Главное
МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых Общество
Материалы по теме
Десятки туристов отменили поездки в Сочи из-за наводнения Общество
РПЦ разрешила посещать Афон в качестве туристов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter