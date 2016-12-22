В Кремле объяснили медленное продвижение России в рейтинге Doing Business

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не попала в двадцатку рейтинга Doing Business, хотя Владимир Путин ставил такую задачу.

«Разумеется, не все получается, возникают определенные проблемы, связанные, во-первых, с достаточно агрессивной внешнеэкономической средой — речь идет о незаконных рестрикциях, которые применяются в отношении нашей страны», — отметил Песков, сообщает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, несмотря на то, что цели достичь не удалось, можно заметить положительную динамику, поскольку место России в рейтинге постепенно повышается.

Так, в 2018 году она заняла 31-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором ей досталась 35-я позиция. А в 2011 году Россия занимала 124-е место в рейтинге Doing Business.

По данным Минэкономразвития, совершить подобный скачок России помогли реформы в строительстве, международной торговле, кредитовании: внедрение риск-ориентированного подхода при контроле строительства, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и вводе в эксплуатацию, снижение стоимости технологического присоединения к электросетям.

В первую тройку рейтинга Всемирного банка в этом году вошли Дания (третье место), Сингапур (второе) и Новая Зеландия (первое место).

Майские указы Владимира Путина 2012 года ставили целью достичь в 2018 году 20-го места рейтинга Doing Business.