В Бурятии 55 учеников заболели сальмонеллезом из-за нарушений в столовой

В Бурятии в селе Ильинка Прибайкальского района 55 учеников школы заболели сальмонеллезом. По данному факту прокуратура совместно с управлением Роспотребнадзора провела проверку, сообщается на сайте ведомства.
«Выявлены многочисленные нарушения. В школьной столовой не соблюдался режим мытья посуды, не подвергались необходимой обработке продукты питания, нарушались условия их хранения, уборочный инвентарь для пищеблока и туалета содержался совместно», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве также отметили, что трое сотрудников столовой не прошли гигиенического обучения. Все нарушения привели к размножению и распространению бактерий, вызывающих сальмонеллез.
Уточняется, что директора учебного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности, заведующую столовой уволили.
Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) в отношении бывшей заведующей столовой.
Как отмечает «Восток телеинформ», школьники заболели ранее в октябре. Прибайкальский районный суд приостановил деятельность школы на 30 суток, там провели противоэпидемические мероприятия.