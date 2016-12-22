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Нормативы финансовой устойчивости «Дом.РФ» разработают до конца года
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Нормативы финансовой устойчивости «Дом.РФ» разработают до конца года
Экономика, 14:40
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Нормативы финансовой устойчивости «Дом.РФ» разработают до конца года

В отношении госкорпорации «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования — АИЖК) достаточно долго ведутся переговоры о том, чтобы установить для института систему показателей финансовой устойчивости. Об этом рассказал журналистам директором департамента банковского регулирования Алексей Лобанов, передает корреспондент РБК.

«По смыслу — это будут нормативы, также как это было сделано раньше для Корпорации МСП. Похожий режим нужен будет и для «Дом.РФ», так как институт становится все больше и больше, и нужно отслеживать его финансовую устойчивость», — добавил он. Сейчас идет обсуждение, как эти показатели будут рассчитываться и как часто. По его словам, решение будет принято до конца года.

Закрепление сложившейся практики путем введения формальных нормативов финансовой устойчивости будет способствовать дополнительному укреплению статуса «Дом.РФ» как единого института развития в жилищной сфере и повышению уровня доверия инвесторов, отметили в «Дом.РФ».

Ранее в ходе рабочих совещаний межведомственной рабочей группы, которая была создана в 2016 году с участием представителей ЦБ, Минэкономразвития, Минфина и «Дом.РФ» обсуждалось введение нормативов достаточности собственных средств в размере 11,5% от активов, взвешенных по уровню риска с учетом графика поэтапного внедрения надбавок к капиталу.

Также обсуждались нормативы концентрации риска в размере до 25. Указанные механизмы предполагалось также дополнить обязательством по регулярному проведению стресс-тестов.

Ранее ЦБ распространил коэффициент взвешивания по риску на уровне 20% на все кредитные требования к «Дом.РФ» не только на облигационные, но и к гарантиям и поручительствам.

В марте постановлением правительства были определены нормативы, которые обязана соблюдать Корпорация МСП в целях финансовой устойчивости: норматив достаточности капитала — не менее 20%, норматив соотношения капитала и принятых обязательств — не менее 25%, максимальный размер риска на одного контрагента или группу связанных заемщиков — 25%, а также совокупная величина риска по инсайдерам — 0%.

В сентябре 2018 года «Дом.РФ» повысил ставки по ипотеке на новостройки (на 0,25–0,5 п.п., до 9,25–9,5%) и на готовое жилье (на 1 п.п., до 10–10,25%). В госкорпорации сообщили РБК, что ставки по ипотеке понизятся после окончания периода нестабильности на финансовых рынках.
Теги: ЦБ , Девелопмент , жилье
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