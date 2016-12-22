«Дом.РФ» поднял ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ

Принадлежащая государству компания «Дом.РФ» приняла решение о повышении ставок по своим ипотечным кредитам

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Кредиты на покупку жилья от учрежденного Росимуществом АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования — АИЖК) стали дороже. Из материалов, размещенных на сайте компании, следует, что ставка по ипотечному кредиту на покупку готового жилья составляет с 27 сентября 10–10,25% годовых, тогда как ранее она была на 1 процентный пункт (п.п.) ниже (9–9,25%).

Ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в новостройке составляет теперь от 9,25 до 9,5% годовых, по кредиту на объекты Urban Group — 9,75–11%.

Повышению ставок по ипотеке от «Дом.РФ» предшествовало решение ЦБ об увеличении с 17 сентября его ключевой ставки с 7,25 до 7,5% годовых. После того как ЦБ объявил об этом решении, в «Дом.РФ» прогноз о его возможном влиянии на ипотечный рынок давать РБК не стали, сославшись на то, что ситуация пока анализируется.

В свою очередь, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов пояснил РБК, что на ипотечные ставки решение ЦБ о повышении ключевой ставки на 0.25 п.п. прямого воздействия не окажет. «0,25 п.п. — это слишком небольшой показатель. Такой рост не должен повлиять на ставки по ипотеке и на рефинансирование ипотечных кредитов», — говорил Хестанов.

27 сентября в «Дом.РФ» РБК заявили, что увеличение стоимости ипотечных кредитов носит временный характер ввиду повышения стоимости фондирования из-за роста волатильности на финансовых рынках.

«Изменение внешних условий усилило инфляционные риски. На этом фоне Банк России впервые с 2014 года был вынужден повысить ключевую ставку в сентябре 2018 года, и это отражается на общем уровне ставок в экономике. Ставки по ипотеке перейдут к снижению после окончания периода нестабильности на финансовых рынках. В долгосрочной перспективе, ​ к 2024 году, согласно Указу Президента Российской Федерации № 204, ставка по ипотеке составит 8% и ниже», — пояснил представитель компании. По словам представителя «Дом.РФ», достижению целевого показателя помогут такие меры, как перевод ипотеки в электронный формат и формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг.

РБК направил запросы в топ-10 ипотечных банков. В Сбербанке на вопрос РБК будет ли банк повышать ставки по ипотеке ответили, что банк «сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу».

За первые восемь месяцев 2018 года в России, по оценке «Дом.РФ», было выдано 910–920 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев 2017 года в количественном выражении и в 1,65 раза — в денежном. При этом в августе 2018 года было выдано кредитов на сумму 260–270 млрд руб., что в 1,5 раза выше уровня августа 2017 года.