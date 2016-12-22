Здание правительства в Челябинске эвакуировали после звонка о минировании

В Челябинске эвакуировали здание областного правительства из-за звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщил РБК источник в правительстве региона.
«Да, здание эвакуировали, подозрение на минирование, полиция и саперы приехали. Пожарные также на месте. Говорят, что был звонок [о бомбе] в управление по работе с обращениями граждан», — рассказал источник.
В пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области РБК рассказали, что людей эвакуируют из четырех административных зданий в Челябинске, в том числе из здания правительства вывели около 200 человек. Также эвакуируют здание администрации Советского района Челябинска.
В середине сентября в Москве из исторического здания Мосгордумы на Страстном бульваре эвакуировали более 100 человек. Это был сделано после анонимного сообщения о минировании. Информация об угрозе взрыва оказалась ложной, сотрудники аппарата вернулись на рабочие места.