В здании Мосгордумы прошла эвакуация

Более 100 человек эвакуированы из исторического здания Мосгордумы, сообщила РБК депутат Елена Шувалова.

«Эвакуировано историческое здание Мосгордумы, объявили по громкой связи, ушли более 100 человек», — отметила она.

По ее словам, о причинах эвакуации не сообщили.

Информированный источник «Интерфакса» заявил, что люди были эвакуированы из здания Мосгордумы на Страстном бульваре после анонимного сообщения о минировании. По словам собеседника, правоохранительные органы не нашли опасных предметов в здании. Источник агентства «Москва» в полиции также сказал, что поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.

В МВД заявили РБК, что не обладают информацией.

Позднее пресс-секретарь председателя столичного парламента Полина Орехова сообщила «РИА Новости», что информация об угрозе взрыва оказалась ложной, сотрудники аппарата вернулись на рабочие места.

В начале августа в Мосгорсуде сообщалось о задымлении, из-за чего в здании была объявлена эвакуация. Позднее в МЧС заявили, что тревога была ложной, источник возгорания не обнаружили.