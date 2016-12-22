Конкурсный управляющий Urban Group подал иск к техзаказчикам на ₽27 млрд

Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене подала заявление в Арбитражный суд Московской области на 27 млрд руб. о признании недействительными сделок технических заказчиков группы — компаний «Евразия проект» и «Заказстрой». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Заявление было принято судом к рассмотрению еще 30 октября.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Аглинишкене уточняет, что в 2014–2018 годах с расчетных счетов застройщика Urban Group «Хайгейт» на счета «Заказстроя» было переведено 6,3 млрд руб., на счета «Евразия проект» — 20,9 млрд руб. Деньги должны были пойти на строительство домов в подмосковных жилых комплексах «Опалиха ОЗ» и «Лесобережный», однако они в виде займов переводились на счета аффилированной компании группы «Профиконсалт».

В середине октября Аглинишкене также подала заявление в суд о признании недействительной одной из сделок «Хайгейта». Компания в октябре 2017 года продала участок площадью 8,9 га в составе ЖК «Левобережный» за 22,5 млн руб. компании «Северное». По данным Публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет 226,86 млн руб.

Urban Group в 2017 году задержала ввод ЖК в эксплуатацию, в апреле Росреестр прекратил регистрацию договоров долевого участия в жилкомплексах застройщика. По итогам аудита стало известно, что Urban Group не закончила строительство 68 домов, общая площадь которых составляет 1,4 млн кв. м.