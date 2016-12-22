Суд оштрафовал «Черкизово» на 700 тыс. руб. за нарушения «Петелинки»

Арбитражный суд Московской области оштрафовал за нарушения Петелинскую птицефабрику («Петелинка», входит в компанию «Черкизово») на 700 тыс. руб. по иску Россельхознадзора, следует из сообщения в картотеке суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении.

«Были два варианта — приостановление деятельности, либо административный штраф. Присудили штраф», — объяснили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора, уточнив, что суд решил не приостанавливать деятельность предприятия.

В Россельхознадзоре добавили, что решение суда считают «объективным».

Ведомство в сентябре обратилось в суд с просьбой приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики или назначить ей штраф до 1 млн руб. из-за второго за год выявления в продукции предприятия сальмонеллы и листерии. В «Черкизово» тогда сочли обвинения «странными», попросив учесть температурный режим и условия хранения мяса птицы в розницу.

Группа компаний «Черкизово», в которую входит «Петелинка», контролирует 10% российского рынка куриного мяса.