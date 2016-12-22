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«Черкизово» ответило на сообщения о сальмонелле в продукции «Петелинки»
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«Черкизово» ответило на сообщения о сальмонелле в продукции «Петелинки»
Бизнес, 21:54
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«Черкизово» ответило на сообщения о сальмонелле в продукции «Петелинки»
В группе компаний «Черкизово» рассказали, что не получали официальных документов по судебному разбирательству с Россельхознадзором, и обратили внимание на условия хранения продукции птицефабрики «Петелинка» в магазинах
Работа Черкизовского мясоперерабатывающего завода (Фото: Пресс-служба ОАО "Группа Черкизово" / ТАСС)

В группе «Черкизово» сочли ситуацию, сложившуюся вокруг продукции птицефабрики «Петелинка» (входит в «Черкизово»), несколько странной, напомнив о необходимости принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.

Под контролем «Черкизово» находится восемь птицеводческих комплексов. На группу приходится до 10% российского рынка куриного мяса, сообщается на ее сайте.

В «Черкизово» отметили, что не получали от Россельхознадзора официальных документов о передаче дела в судебные органы или протоколов исследований продукции.

Отбор продукции «Петелинки» для исследований на соответствие нормам производился в магазинах в нескольких регионах. «Следовательно, необходимо принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице — от этих показателей напрямую зависит качество продукции», — заявили в «Черкизово», указав на то, что без официальных протоколов исследований и актов отбора проб невозможно провести объективное расследование.

В компании добавили, что проверка Россельхознадзора, проводившаяся в июне, не выявила нарушений на предприятии.​ В среду, 3 октября, «Черкизово» провело дополнительные исследования продукции Петелинской птицефабрики и не выявило никаких нарушений норм.​

Управления Россельхознадзора по Москве, Тульской и Московской областям в сентябре обратились в суд с просьбой приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики либо назначить предприятию крупный штраф (до 1 млн руб.). Ведомство объяснило обращение тем, что второй раз с мая этого года выявило в продукции «Петелинки» сальмонеллы и листерии.

Авторы: Павел Казарновский, Елена Сухорукова.
Теги: «Черкизово» , птицеводство
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