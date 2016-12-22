«Черкизово» ответило на сообщения о сальмонелле в продукции «Петелинки»

В группе «Черкизово» сочли ситуацию, сложившуюся вокруг продукции птицефабрики «Петелинка» (входит в «Черкизово»), несколько странной, напомнив о необходимости принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.
Под контролем «Черкизово» находится восемь птицеводческих комплексов. На группу приходится до 10% российского рынка куриного мяса, сообщается на ее сайте.
В «Черкизово» отметили, что не получали от Россельхознадзора официальных документов о передаче дела в судебные органы или протоколов исследований продукции.
Отбор продукции «Петелинки» для исследований на соответствие нормам производился в магазинах в нескольких регионах. «Следовательно, необходимо принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице — от этих показателей напрямую зависит качество продукции», — заявили в «Черкизово», указав на то, что без официальных протоколов исследований и актов отбора проб невозможно провести объективное расследование.
В компании добавили, что проверка Россельхознадзора, проводившаяся в июне, не выявила нарушений на предприятии. В среду, 3 октября, «Черкизово» провело дополнительные исследования продукции Петелинской птицефабрики и не выявило никаких нарушений норм.
Управления Россельхознадзора по Москве, Тульской и Московской областям в сентябре обратились в суд с просьбой приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики либо назначить предприятию крупный штраф (до 1 млн руб.). Ведомство объяснило обращение тем, что второй раз с мая этого года выявило в продукции «Петелинки» сальмонеллы и листерии.