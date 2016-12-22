Напротив Кремля нашли клад из 135 старинных монет

Во время строительных работ на Софийской набережной, напротив Кремля, найден клад медных монет конца XIX — начала XX века, говорится в сообщении Мосгорнаследия, поступившем в РБК.

На поверхности монет сохранились следы кожи, что дает предположить, что клад помещался в кожаном мешке. ​Общая номинальная сумма находки — 2,36 руб.: 135 медных монет достоинством от половины копейки до пяти копеек. Это 32 монеты по полкопейки, столько же монет номиналом три копейки, 29 монет номиналом две копейки, а также 36 экземпляров однокопеечных монет и шесть — пятикопеечных. Для сравнения дневной заработок рабочего в эту эпоху составлял от 30 до 50 копеек, что равнялось стоимости бутылки вина.

Самые ранние монеты датированы 1870 годами, последние — 1915 годом. Археологи полагают, что деньги были спрятаны во время обострения экономического кризиса в Первую мировую войну из-за обесценивания бумажных денег. На месте современной Софийской набережной до начала XX века на этой территории стояли густонаселенные двух- и трехэтажные дома, одному из жильцов которого, предположительно, принадлежал клад. После реставрации монеты будут переданы в музей.

В августе во время охранных раскопок перед строительством автомобильной дороги М7 в Павлово-Посадском районе Подмосковья был найден клад из более чем 600 серебряных монет эпохи Бориса Годунова. Монеты находились в глиняном сосуде.