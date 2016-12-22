В Санкт-Петербурге после ДТП с грузовиком и микроавтобусом возбудили дело

В МВД возбудили уголовное дело после гибели восьми человек в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства. Дело было возбуждено по ч.5 ст.263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее сообщалось о семи погибших в ДТП.
Как отмечается в сообщении, в ДТП принимали участие три автомобиля. Инцидент произошел на 36 км трассы Западный скоростной диаметр. Сначала грузовик Iveco столкнулся с большегрузом Scania, который из-за этого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Hyundai, после чего последний загорелся.
В МВД отметили, что водитель и семь пассажиром Hyundai погибли на месте. Водитель Iveco был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое, отмечается в сообщении ведомства. Водитель Scania не пострадал, заметили в МВД.