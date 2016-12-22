ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за гололедицы
Общество, 09:46
0
ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за гололедицы
Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным автовладельцам, не сменившим шины на зимние, пользоваться общественным транспортом во избежание аварий. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков накануне говорил, что из-за снега и понижения температуры коммунальная техника впервые в этом сезоне приступила к выборочной противогололедной обработке дорог.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха на станции ВДНХ в настоящий момент составляет минус 1,7 градуса. Днем ожидается от 0 до плюс 2 градусов, без осадков.