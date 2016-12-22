Пилота Japan Airlines сняли с рейса из-за опьянения

Пилота авиакомпании Japan Airlines, летевшего рейсом Лондон — Токио, отстранили от полета из-за алкогольного опьянения. Об этом сообщает NHK.

Инцидент произошел 29 октября. 40-летний пилот успешно прошел предполетную проверку на алкоголь, однако, когда он направился на рейс, водитель перевозившего его автобуса заметил характерный запах. Британская полиция удостоверилась, что содержание алкоголя в крови у пилота превышено, и его отстранили от полета. Внутренние правила предусматривают, чтобы на борту во время продолжительного рейса находились три пилота. Из-за того. что третий член экипажа был уличен в употреблении алкоголя, эта норма была нарушена и самолет управлялся только двумя пилотами.

Это уже второй за неделю случай с употреблением алкоголя пилотами японской авиакомпании. 25 октября командир одного из самолетов All Nippon Airlines не смог выйти в рейс из-за того, что употребил шесть бокалов пива накануне вечером и чувствовал себя плохо. Пилота заменил его коллега. Из-за этого вылет самолета, а также еще четырех был задержан.

В августе 2017 года пилота британского лоукостера EasyJet приговорили к году условно, после того как выяснилось, что он употреблял экстази перед полетами.

