National Interest назвал следующую страну-жертву ИГ

Следующей вероятной жертвой террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может стать Иордания, пишет американское издание ​National Interest.

В статье утверждается, что, несмотря на репутацию одного из ключевых союзников США в войне с террористами на Ближнем Востоке и относительной стабильности, террористическая активность в королевстве растет с 2015 года. Последним мощным всплеском стала атака в городе Аль-Сальт в августе 2018 года, где исламисты убили четырех сотрудников сил безопасности Иордании и ранили 16 гражданских лиц.

По оценке издания, за последние годы более 3 тыс. граждан страны попытались присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке, сотням это удалось. После того как структуры ИГ частично разрушены в этих странах, иорданцы из рядов группировки могут вернуться на родину, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку.

Еще одним фактором риска, по мнению авторов статьи, являются находящиеся в Иордании сирийские беженцы (более 657 тыс. при населении самой страны в 9,5 млн). Страдающие от голода и бедности в лагерях сирийские беженцы могут быть легкой целью для сторонников радикального ислама. Третьим фактором, который может благоприятствовать активности ИГ в стране, является ставка властей на репрессивную политику в отношении исламистов. Это не дает государству конкурировать с радикалами в идеологическом поле.

Накануне Минобороны России предупреждало о риске возвращения террористов ИГ в одну из своих бывших «столиц» — сирийский город Ракку, который с 2017 года находится под контролем союзных США курдских и оппозиционных формирований. В качестве факторов риска российские военные упомянули отсутствие прогресса в восстановлении инфраструктуры и мирной жизни в городе в целом. В подтверждение роста угрозы возвращения ИГ в Минобороны заявили, что только с начала сентября исламисты провели 57 атак против курдских сил в городе.