В Москве ранили главу аппарата префектуры Северо-Западного округа

Неизвестный совершил нападение на одного из чиновников префектуры Северо-Западного округа (СЗАО) Москвы, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, нападение произошел на Привольной улице на юго-востоке столицы. «Неизвестный подошел сзади к чиновнику и ткнул его ножом в область бедра», — уточнил он.

В пресс-службе управления московской полиции подтвердили ТАСС факт совершения преступления, однако не сообщили подробности. Там лишь рассказали, что нападение произошло возле дома 61/1 по Привольной улице. «Пострадавший доставлен в больницу. Ведется розыск подозреваемого», — добавили в полиции.

По данным РЕН ТВ, пострадавший — глава аппарата префектуры СЗАО Алексей Микеров. Кроме того, телеканал опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено нападение. На кадрах видно, как неизвестный в куртке с капюшоном подбежал к Микерову в том момент, когда чиновник заходил в подъезд дома. Злоумышленник ударил Микерова, после чего скрылся с места происшествия.​