МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в центре Москвы

Крупный пожар, возникший в выселенном доме рядом со зданием Счетной палаты России в центре Москвы, потушен. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

«Принятыми мерами в 02:59 пожар был локализован и в 04:23 ликвидирован», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 80 человек и 25 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, в МЧС отметили, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Пожар в выселенном и неэксплуатируемом доме, расположенном рядом со зданием Счетной палаты на Зубовской улице в Москве, вспыхнул вечером 31 октября. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В ходе тушения был объявлен второй ранг сложности пожара.