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Ford Motor $12 (+26,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.10.19 Купить
Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
Газпром ₽164,2 (+7,66%) прогноз БКС к 23.01.19 Купить
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Додон сообщил о безвозмездной передаче Россией партии «КамАЗов»

​Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о безвозмездной передаче партии грузовиков «КамАЗ» со стороны России. Об этом он написал в Facebook.

«В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность», — сказал президент.

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По словам Додона, Россия передала Молдавии партию грузовой техники после того, как он обратился с соответствующей просьбой к российскому президенту Владимиру Путину в июле текущего года во время визита в Москву. Позднее, как отметил Додон, постановление о передачи партии «КамАЗов» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Таким образом, те договоренности, которых мы достигли с руководством РФ, продолжают реализовываться на практике», — добавил молдавский президент.

31 октября Игорь Додон заявил, что 2020-й станет годом России в Молдавии. «В рамках обсуждения вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества достигли договоренности объявить 2019 год годом Молдовы в России, а 2020-й — годом России в Молдове и разработать план совместных мероприятий», — сообщил он.

Теги: Игорь Додон, Молдавия, «КамАЗ»
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