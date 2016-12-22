Додон сообщил о безвозмездной передаче Россией партии «КамАЗов»

​Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о безвозмездной передаче партии грузовиков «КамАЗ» со стороны России. Об этом он написал в Facebook.

«В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность», — сказал президент.

По словам Додона, Россия передала Молдавии партию грузовой техники после того, как он обратился с соответствующей просьбой к российскому президенту Владимиру Путину в июле текущего года во время визита в Москву. Позднее, как отметил Додон, постановление о передачи партии «КамАЗов» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Таким образом, те договоренности, которых мы достигли с руководством РФ, продолжают реализовываться на практике», — добавил молдавский президент.

31 октября Игорь Додон заявил, что 2020-й станет годом России в Молдавии. «В рамках обсуждения вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества достигли договоренности объявить 2019 год годом Молдовы в России, а 2020-й — годом России в Молдове и разработать план совместных мероприятий», — сообщил он.