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В Самарской области подросток умер после обрушения крыши гаража
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В Самарской области подросток умер после обрушения крыши гаража
Общество, 22:25
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В Самарской области подросток умер после обрушения крыши гаража

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего ребенка, тело которого нашли в заброшенных гаражах в селе Чубовка в Самарской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В СК рассказали, что всего на месте было пятеро подростков возрастом от 11 до 15 лет. В результате обрушения потолка один из них погиб на месте, еще трое были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Следователи не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие.

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По факту инцидента в СК начали доследственную проверку, на место происшествия выехали криминалисты и руководители регионального управления ведомства. Они устанавливают обстоятельства и причины обрушения.

В мае при обрушении стены в жилом доме в Тульской области погиб 12-летний мальчик. В СК рассказали, что он и его брат разбирали остатки стен заброшенного частного дома и в какой-то момент одна из конструкций упала на подростка.

Теги: Самарская область , подросток , гараж , смерть
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