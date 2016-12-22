Судьи Конституционного суда лишились представительских расходов

Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий судей Конституционного суда представительских расходов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ о мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей КС, пункт 11 которого утрачивает силу. Он предполагает ежемесячные выплаты судьям в размере пяти минимальных размеров оплаты труда на представительские расходы. Изменения вступают в силу 1 января 2019 года.

Кроме того, указ лишает членов семей ежемесячных выплат в случае смерти судьи. Соответствующие изменения вносятся в указ об обеспечении деятельности КС и предоставлении социальных гарантий судьям и членам их семей. Согласно ему, ежемесячное денежное содержание каждому члену семьи предусматривается в сумме, равной 165% социальной пенсии.

В июле Путин подписал закон о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Документ предусматривает создание девяти кассационных и пяти апелляционных судов.