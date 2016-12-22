В России появятся отдельные кассационные и апелляционные суды

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает создание в России девяти кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий соответствующих судебных округов, а также пяти апелляционных судов общей юрисдикции.

Кассационные суды планируется открыть в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке, а апелляционные — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня опубликования. Председатели кассационных и апелляционных судов должны быть назначены в установленном порядке, но не позднее 15 октября 2018 года. Суды будут считаться образованными, когда назначат не менее половины от установленной численности судей. Решение о начале их деятельности должен принять пленум Верховного суда России.

Кроме того, законом устанавливается предельный возраст заместителей председателя Конституционного суда и Верховного суда, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции. Он составляет 76 лет.