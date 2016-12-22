Пользователи PayPal по всему миру сообщили о сбоях
Общество, 16:49
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Пользователи PayPal по всему миру сообщили о сбоях
В работе платежной системы PayPal по всему миру наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.
О неполадках сообщают пользователи из Великобритании, США, Германии и других стран Европы, а также Японии, Сингапура и Филиппин. Большинство из них испытывают проблемы со входом в систему, некоторые не могут открыть сайт PayPal или произвести оплату.
Вечером 25 октября сбой произошел в работе сервисов Сбербанка. Из-за неполадок клиенты столкнулись с трудностями при проведении операций. По словам пользователей соцсетей, не работали «Сбербанк Онлайн» и платежные терминалы. Через несколько часов неполадки удалось устранить.