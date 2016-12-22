В работе сервисов Сбербанка произошел сбой

Сбербанк сообщил о том, что в работе его сервисов вечером в четверг произошел сбой, который затруднил проведение операций

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Сбербанке признали, что вечером 25 октября в его сети произошел непредвиденный сбой оборудования. «Ряд сервисов были недоступны с 23:07 до 23:44», — сообщили РБК в финансовой организации.

В банке признали, что в результате сбоя «клиенты могли столкнуться с кратковременными затруднениями при проведении операций».

«В настоящее время сбой полностью устранен, ИТ-системы банка функционируют в полном объеме. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — заявили в «Сбербанке».

В официальном twitter Сбербанка в полночь появилось сообщение, что беспокоиться из-за проблем при проведении операций в банкоматах или в «Сбербанк онлайн» не нужно. «Мы уже все починили», — отметили в банке, также извинившись за неудобства.

О том, что сбой произошел в перерыве между 23:07 и 23:44 ранее также сообщало агентство «Интерфакс».

О сбое вечером сообщали пользователи из регионов по всей стране. По словам пользователей соцсетей, помимо «Сбербанк онлайн» не работали также платежные терминалы. Как рассказал РБК очевидец, в одном из столичных магазинов одновременнно перестали работать три кассы, а установленный там банкомат не выдавал деньги.