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Пострадавшая в цирке от нападения львицы девочка впала в кому
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Пострадавшая в цирке от нападения львицы девочка впала в кому
Общество, 15:37
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Пострадавшая в цирке от нападения львицы девочка впала в кому

Девочка, на которую в ходе представления в цирке в Краснодарском крае напала львица, находится в коме. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на ее отца — Дениса Митюкова.

«Операцию сделали, но ребенок остается в коме», — сказал он, добавив, что у ребенка обширные рваные раны. По словам Митюкова, остальное будет известно после того, как девочку выведут из комы.

Как уточняет телеканал, у девочки поврежден лицевой нерв, травмированы череп и позвоночник.

Инцидент произошел 28 октября в селе Успенское. Во время представления в цирке шапито львица набросилась на четырехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка госпитализировали в местную больницу, где девочке сделали операцию. Позднее ребенка перевели в детскую краевую клиническую больницу. После случившегося был задержан директор цирка. Его отправили под домашний арест на два месяца.

СК возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности).

Теги: Дети , цирк , нападение , животные , Кома
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