Рижскую думу заподозрили в нарушении закона из-за российской компании

Полиция безопасности Латвии проверяет сотрудничество Рижской думы и российского предприятия «Гипростроймост», попавшего под санкции США и Евросоюза, пишет агентство LETA.

Как отмечает LETA в полиции подтвердили только факт проверки, но не стали рассказывать о подробностях. Правоохранители заинтересовались связями думы с «Гипростроймостом» после того, как о сотрудничестве сообщил латвийский телеканал TV3, подчеркнули в агентстве.

По его данным, после принятия в Латвии поправок к закону о международных санкциях, МИД страны направил в Рижскую думу письмо, в котором говорилось, что запрет не касается контрактов, заключенных до принятия закона. При этом договор о строительстве участка магистрали в Риге был заключен в 2016-ом, до введения санкций против «Гипростроймоста».

Представитель департамента Рижской думы Уна Ухуна-Озола сообщила LETA, что «Гипростроймосту» осталось выполнить примерно 3,8% работ в рамках контракта.