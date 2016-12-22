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ФАС одобрила покупку СОГАЗом «ВТБ Страхование»
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ФАС одобрила покупку СОГАЗом «ВТБ Страхование»
Бизнес, 17:54
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ФАС одобрила покупку СОГАЗом «ВТБ Страхование»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство СОГАЗа о покупке компании «ВТБ Страхование» у группы ВТБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

25 мая глава ВТБ Андрей Костин и председатель правления СОГАЗа Антон Устинов подписали соглашение о продаже 100% «ВТБ Страхование» компании СОГАЗ. Объединенная страховая компания будет работать под брендом СОГАЗ. По словам Костина, новую компанию возглавит нынешний руководитель СОГАЗа, а гендиректор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин будет его первым заместителем.

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ВТБ получит 10% ее акций и денежную компенсацию. Закрытие сделки ожидается в в 2018 году.

Теги: Страхование , СОГАЗ , «ВТБ Страхование»
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