ФАС одобрила покупку СОГАЗом «ВТБ Страхование»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство СОГАЗа о покупке компании «ВТБ Страхование» у группы ВТБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

25 мая глава ВТБ Андрей Костин и председатель правления СОГАЗа Антон Устинов подписали соглашение о продаже 100% «ВТБ Страхование» компании СОГАЗ. Объединенная страховая компания будет работать под брендом СОГАЗ. По словам Костина, новую компанию возглавит нынешний руководитель СОГАЗа, а гендиректор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин будет его первым заместителем.

ВТБ получит 10% ее акций и денежную компенсацию. Закрытие сделки ожидается в в 2018 году.