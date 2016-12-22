Путин поучаствовал в запуске алмазного месторождения в Якутии

В Якутии ввели в эксплуатацию алмазное месторождение «Верхне-Мунское», президент России Владимир Путин принял участие в церемонии через видеоконференцию, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что «Верхне-Мунское» поможет закрепить АК «АЛРОСА» в качестве ведущей алмазодобывающей компании в мире, и подчеркнул, что сейчас на ее долю приходится 27% мировой добычи алмазов, передает «Интерфакс».

«Безусловно, это гарантирует новые рабочие места, будет способствовать отчисления во все уровни бюджета, в том числе бюджет Якутии», — сказал Путин.

Данное месторождение расположено в 170 км от горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА». Согласно проекту, его производительность составит около 1,8 млн карат алмазов в год.

За девять месяцев 2018 года АЛРОСА на 11% сократила уровень добычи алмазов (до 26,4 млн карат). В компании объяснили это завершением добычи открытым способом на трубке «Удачная» и «выбытием из отработки руды с трубки «Мир».