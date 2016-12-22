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Biogen $380 (+24,56%) прогноз Финам к 30.10.19 Купить
Ford Motor $12 (+26,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.10.19 Купить
Доллар/Рубль ₽66 (+0,67%) прогноз Dukascopy Bank SA к 06.11.18 Купить
Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
Газпром ₽164,2 (+7,66%) прогноз БКС к 23.01.19 Купить
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Певицу Светлану Лободу выписали из больницы

Певицу Светлану Лободу выписали из больницы в Москве после операции на почке. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе исполнительницы.

Певицу из больницы забрал ​лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, прибывший в столицу, чтобы представить свой камерный литературно-музыкальный концерт.

О госпитализации Лободы стало известно 24 октября. Во время исполнения сложного танцевального номера на репетиции нового шоу Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ее доставили в больницу с подозрением на обструкцию почки.

Лобода 26 октября в Instagram рассказала о том, что ее прооперировали. Концерты певицы, запланированные на 25, 26 и 28 октября, были отменены, их перенесли на январь.

Теги: госпитализация, певица
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Певицу Светлану Лободу госпитализировали
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