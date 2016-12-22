Во вторник, 23 октября, певицу Светлану Лободу госпитализировали с подозрением на обструкцию почки, рассказала РБК PR-директор исполнительницы Дарья Бурлакова.

«Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание», — сообщила Бурлакова.

Она добавила, что точный диагноз певицы сейчас устанавливают врачи. «По поводу состояния на сегодняшнюю минуту я пока еще не знаю. Соответственно, по поводу переноса концертов тоже сказать ничего не могу», — добавила Бурлакова.

Ранее Лобода в Instagram сообщила, что на ее концерты в Crocus City Hall, запланированные на 25, 26 и 28 октября, уже проданы все билеты.