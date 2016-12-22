ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян праздники

В тройку важнейших праздников, которые отмечают россияне, попали Новый год (96%), День Победы (95%) и 8 марта (88%). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В пятерке также оказались 23 февраля (84%) и Пасха (82%). Рождество оказалось на шестом месте (77%), а 1 мая (63%) — на седьмом. День России, согласно результатам опроса оказавшийся на восьмом месте по популярности, отмечают 54% респондентов. Меньше половины (46%) респондентов отмечают День народного единства, а День космонавтики и День святого Валентина — чуть более четверти россиян. В тройку наименее отмечаемых праздников попали День святого Патрика (не отмечают 96%), Хэллоуин (95%) и Курбан-байрам (89%).

В конце сентября трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила план Минтруда о переносе нескольких выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Согласно нему, два дня январских праздников переносятся на начало мая, а 23 февраля, выпадающее на субботу, — на 10 мая. Таким образом в мае россияне получат сразу девять дополнительных дней для отдыха: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.



