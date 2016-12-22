СК начал проверку после падения девушки с высоты в московском ТЦ
Общество, 07:19
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СК начал проверку после падения девушки с высоты в московском ТЦ
Следователи начали проверку информации о падении девушки с высоты в одном из торговых центров Москвы, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России.
По данным агентства «Москва», с высоты третьего этажа в торговом центре на Хорошевском шоссе упали две девушки.
НТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что девушка упала на женщину, проходившую по первому этажу торгового центра. «Комсомольская правда» отмечает, что девушка упала с четвертого этажа ТЦ «Хорошо».
Обе пострадавшие получили тяжелые травмы, они госпитализированы.