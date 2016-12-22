В Афганистане семь человек погибли при взрыве возле тюрьмы
Общество, 06:57
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В Афганистане семь человек погибли при взрыве возле тюрьмы
Утром 31 октября возле афганской тюрьмы Пули-Чархи произошел взрыв, погибли по меньшей мере семь человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщает Tolo News.
Взрыв произошел во время проезда автомобиля, перевозившего сотрудников тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Тюрьма Пули-Чархи является самой большой тюрьмой Афганистана, она расположена к востоку от Кабула и начала использоваться в 1979 году.
В середине октября пять чешских солдат пострадали при взрыве в афганской провинции Парван. Бомба сдетонировала возле базы НАТО близ города Баграм, после взрыва автомобиль с военнослужащими перевернулся. Всех пострадавших госпитализировали.