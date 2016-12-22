Пятеро чешских военных пострадали при взрыве близ базы НАТО в Афганистане

Пятеро чешских военнослужащих получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Парван, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Чехии.

Инцидент произошел в среду, 17 октября, возле базы НАТО, расположенной в городе Баграм. Военные патрулировали территорию возле базы на автомобиле. В момент, когда военные проезжали мимо припаркованной машины, она взорвалась, после чего военный автомобиль перевернулся.

Четверо военных получили легкие ранения, один — тяжелые. Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали на вертолете. Трое военнослужащих уже выписаны из больницы, тяжелораненому сделали операцию, его жизни ничего не угрожает.