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Ракетчики уничтожили склад с оружием боевиков на учениях в Забайкалье
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Ракетчики уничтожили склад с оружием боевиков на учениях в Забайкалье
Политика, 06:04
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Ракетчики уничтожили склад с оружием боевиков на учениях в Забайкалье

Во время учений в Забайкальском крае военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа уничтожили склад с оружием условных террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

При переходе в заданный район ракетчики преодолели условно зараженный участок местности и отразили нападение группы условных боевиков. На месте дислокации военные развернули ракетный комплекс и приготовились к ракетной стрельбе.

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Пуски ракет с комплексов «Искандер-М» прошли на одном из полигонов в Забайкалье, снаряды уничтожили схрон боевиков на расстоянии более 80 км.

Теги: Забайкалье , ракетные войска , запуски ракет
Главное
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