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Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил
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Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил
Политика, 18:52
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Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил
В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков. При этом подводные лодки проводили запуски баллистических ракет
Атомная подводная лодка проекта «Обнинск» на базе Северного морского флота (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Россия провела крупные учения стратегических ядерных сил. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Во время учения проводились учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет. Запуски проводились из акватории Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, которые поднимались с аэродромов «Энгельс», «Украинка» (Амурская область) и «Шайковка» (Калужская область).

В учениях приняли участие дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи АПЛ Северного и Тихоокеанского флотов, стратегические ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации ВКС.

​Во время учений была проверена система управления Вооруженными силами, а также прохождение учебно-боевых приказов от национального центра управления до командных пунктов соединений. «Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены», — подчеркнули в Минобороны.

«Задачи учений выполнены в полном объеме», — заявили в ведомстве. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

Минобороны России проводило схожие по масштабу учения стратегических ядерных сил 26 октября 2017 года. Тогда были запущены четыре баллистические ракеты, запускалась в том числе МБР «Тополь». В тех учениях принимали участие самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ракетно-ядерные силы
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