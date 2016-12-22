Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН процитировал поэта Александра Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Таким образом Небензя обвинил западные страны в нежелании замечать украинский национализм, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что шествие националистов по центру Киева не вызывает озабоченности у стран Евросоюза, в отличие от выборов главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Вы предпочитаете этого [национализм] не замечать, Вы выпустили джинна из бутылки, а теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать», — сказал Небензя. По его словам, Брюссель выписал Киеву «индульгенцию» и «закрывает глаза» на происходящие там события.

Ранее восемь европейских стран накануне заседания Совбеза призвали Россию остановить «незаконные выборы» главы ДНР, запланированные на 11 ноября. В ответ Небензя обвинил Евросоюз и США в том, что украинские власти не выполняют минские договоренности, в том числе и положения о выборах. При этом он обвинил Киев в протесте против того, что «люди в Донецке собираются заполнить созданный после убийства [главы ДНР Александра] Захарченко властный вакуум».