Спецпрокурор Мюллер сообщил ФБР о попытках обвинить его в домогательствах

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского дела» о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, предупредил ФБР о возможных попытках обвинить его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя Мюллера Питера Карра.

По его словам, на прошлой неделе стало известно о том, что женщинам предлагали деньги за ложные заявления о Мюллере, после чего аппарат Мюллера обратился в ФБР. Данные офису Мюллера передали несколько журналистов, с которыми ранее связалась женщина по фамилии Парсонс.

Как отмечает The Atlantic, с Парсонс, по ее словам, связался республиканский лоббист Джек Беркман, который предлагал ей $20 тыс. за то, чтобы она обвинила Мюллера в сексуальных домогательствах. В своем Twitter Беркман написал, что 1 ноября республиканцы «раскроют сексуальные домогательства спецпрокурора Мюллера».

По словам Парсонс, она в 1974 году вместе с Мюллером работала в юридической фирме Pillsbury, Madison and Sutro и должна была заявить, что именно тогда произошло домогательство. При этом, по словам женщины, она редко виделась с Мюллером, а при встречах он всегда вел себя корректно.

NBC обратился за комментарием в фирму Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (так теперь называется Pillsbury, Madison and Sutro), где телеканалу ответили, что у них никогда не работала женщина по фамилии Парсонс.