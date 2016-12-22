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В Камеруне погиб американский проповедник
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В Камеруне погиб американский проповедник
Общество, 02:27
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В Камеруне погиб американский проповедник

Американский проповедник Чарльз Труман Веско погиб в Камеруне во время столкновения вооруженных сепаратистов и солдат правительственной армии. Об этом сообщает Associated Press.

Веско прибыл в Камерун из американского штата Индиана две недели назад, его автомобиль обстреляли возле города Баменда. С тяжелыми травмами проповедника доставили в больницу, где он умер.

По словам губернатора департамента Мезам, сепаратисты борются за независимость региона, 31 октября они организовали атаку, чтобы остановить открытие университета в Баменде. Пресс-секретарь армии Камеруна Дидье Баджек заявил, что военные ликвидировали по меньшей мере четырех сепаратистов, причастных к гибели Веско.

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При этом в Баменде осталась жена проповедника и восемь детей. Отмечается, что брат проповедника является членом Республиканской партии США в Индиане.

Волнения в Камеруне продолжаются с 7 октября после того, как 85-летний президент Камеруна Поль Бийя был в седьмой раз переизбран, он возглавляет страну с 1982 года. Отмечается, что за него проголосовали 71,28% избирателей, его ближайший соперник, оппозиционер Морис Канто получил 14,23% голосов.

Теги: Камерун , смерть , американец
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