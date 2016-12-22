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Ежемесячная аудитория Facebook превысила 2 млрд человек
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Ежемесячная аудитория Facebook превысила 2 млрд человек
Технологии и медиа, 01:06
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Ежемесячная аудитория Facebook превысила 2 млрд человек

В Facebook предоставили отчетность за 3 квартал, в котором говорится, что ежемесячная аудитория социальной сети превысила 2,27 млрд человек, увеличившись на 10% с аналогичным периодом 2017 года. 

Также на 9% по сравнению с 3 кварталом 2017 года выросла ежедневная аудитория Facebook – до 1,49 млрд человек. Всего каждый месяц более 2,6 млрд пользуются приложениями Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram ежемесячно и более 2 млрд человек ежедневно.

Facebook радикально изменил приложение Messenger
Технологии и медиа

Доход от рекламы на мобильных устройствах составил чуть более $135 млн по сравнению со $101 млн в 2017 году. При этом доход Facebook от такой рекламы составил примерно 92% от всех рекламных доходов за 3 квартал, увеличившись на 88% по сравнению с показателем 2017 года.

Затраты Facebook в 3 квартале 2018 года составили $3,34 млрд, всего компания владеет денежными средствами и ценными бумагами на $41,21 млрд, численность персонала компании составляет чуть более 33 тыс. человек (рост на 45% по сравнению с 3 кварталом 2017 года).

Теги: Facebook , аудитория , социальные сети
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