Facebook радикально изменил приложение Messenger

Руководство социальной сети Facebook объявило о запуске новой версии приложения для обмена сообщениями Messenger. Об этом сообщается в блоге соцсети.

«Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем новую, упрощенную версию Messenger», — говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что семь из 10 пользователей считают простоту интерфейса Messenger основным приоритетом. Как уточнили в соцсети, 62% пользователей заявили, что возможность оперативно отправлять сообщения укрепляют их отношения с друзьями.

Очередная версия приложения стала четвертой по счету. В компании сообщили, что юзеры по всему миру смогут воспользоваться ею через несколько недель.

По данным телеканала CNBC, в новой версии Messenger будет всего три вкладки вместо девяти, как раньше. По словам вице-президента подразделения Facebook, которое отвечает за работу этого приложения, Стэна Чудновски, нововведения позволят пользователям понять, что с помощью Messenger можно как общаться с друзьями, так и решать вопросы по бизнесу и работе.