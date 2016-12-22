МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций

Датский МИД отозвал своего посла в Иране для консультаций на фоне данных о предполагаемом нападении, которую планировала совершить иранская разведка. Дания также будет настаивать на введении Евросоюзом новых санкций против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, сообщает Politiken.

Министр юстиции Дании Сёрен Папе Полсен заявил, что информация о готовящемся нападении на датской территории — «очень необычный и серьезный вопрос», а премьер-министр Ларс Локке Расмуссен добавил, что Копенгаген не примет поведения Ирана.

Полиция Дании 28 сентября перекрыла движение на двух мостах и приостановила паромное сообщение с Германией и Швецией в рамках спецоперации по предотвращению нападения. Правоохранители арестовали 21 октября гражданина Норвегии иранского происхождения, которого подозревают в связях с разведкой Ирана.

Как отмечает Politiken, целью атаки должен был стать лидер движения ASMLA, которое борется за независимость иранского региона Ахваза. В МИД Ирана назвали эти данные дезинформацией, добавив, что «это является новым примером серии заговоров, которые поддерживают противники Ирана, чтобы уничтожить его».