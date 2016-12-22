ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,92 EUR Нал. 75,42 73,90 USD Бирж. 65,56 -0,29 EUR Бирж. 74,40 -0,49 USD ЦБ. 65,77 -0,04 EUR ЦБ. 74,79 -0,25 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6334,60 +9,80 IMOEX 2299,98 -0,74% RTSI 1105,33 -0,65% Brent 76,44 -1,48% DJIA 24878,10 +1,77% Nasdaq 7163,26 +1,53%
МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций
Лента новостей
СМИ назвали экс-замминистра транспорта претендентом на финскую верфь ОСК 00:06, Бизнес Власти оценят последствия российских законов для бизнеса 00:04, Экономика МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций 00:03, Политика Борисов рассказал о судьбе утонувшего при ремонте «Кузнецова» плавдока 00:01, Общество Власти создали комиссию для расследования ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» 30 окт, 23:56, Общество В Кронштадте произошел крупный пожар 30 окт, 23:31, Общество Глава «Металлоинвеста» решил сдать мандат областного депутата 30 окт, 23:25, Политика В Италии при пожаре в порту сгорели несколько сотен автомобилей Maserati 30 окт, 23:21, Общество МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав 30 окт, 23:06, Общество 6 правил путешествия с друзьями 30 окт, 23:04, РБК и Билайн Тимошенко пообещала созвать саммит «Будапешт+» после выборов президента 30 окт, 22:42, Политика В американской тюрьме убили бывшего босса бостонской мафии 30 окт, 22:21, Общество Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитана «Норда» 30 окт, 21:56, Общество Координатор развития: как правительство готовит ВЭБ к его новой роли 30 окт, 21:49, Финансы Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ и отобрались на Олимпиаду-2020 30 окт, 21:43, Спорт Российские миллионеры предпочли хранить в России меньше трети сбережений 30 окт, 21:36, Финансы «Нафтогаз» утвердил повышение цен на газ для украинцев 30 окт, 21:34, Экономика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 30 окт, 21:25, РБК и Volkswagen Активистов SERB обвинили в краже возложенного Болтоном венка Немцову 30 окт, 21:05, Общество Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка 30 окт, 20:51, Технологии и медиа Крупный пожар произошел на нефтяном месторождении в ХМАО 30 окт, 20:46, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 30 окт, 20:45, РБК и Thomson Reuters СМИ назвали сроки принятия решения по новому тренеру «Спартака» 30 окт, 20:36, Спорт Путин пообещал использовать опыт экс-губернаторов «на других участках» 30 окт, 20:22, Политика Умер создатель мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» 30 окт, 20:19, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 30 окт, 19:59, РБК и Philips ФАС возбудила дело в отношении Независимой нефтегазовой компании 30 окт, 19:57, Бизнес На Sotheby’s выставят добытые межпланетной станцией СССР фрагменты Луны 30 окт, 19:54, Общество
МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций
Политика, 00:03
0
МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций

Датский МИД отозвал своего посла в Иране для консультаций на фоне данных о предполагаемом нападении, которую планировала совершить иранская разведка. Дания также будет настаивать на введении Евросоюзом новых санкций против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, сообщает Politiken.

Министр юстиции Дании Сёрен Папе Полсен заявил, что информация о готовящемся нападении на датской территории — «очень необычный и серьезный вопрос», а премьер-министр Ларс Локке Расмуссен добавил, что Копенгаген не примет поведения Ирана.

Полиция Дании 28 сентября перекрыла движение на двух мостах и приостановила паромное сообщение с Германией и Швецией в рамках спецоперации по предотвращению нападения. Правоохранители арестовали 21 октября гражданина Норвегии иранского происхождения, которого подозревают в связях с разведкой Ирана.

Как отмечает Politiken, целью атаки должен был стать лидер движения ASMLA, которое борется за независимость иранского региона Ахваза. В МИД Ирана назвали эти данные дезинформацией, добавив, что «это является новым примером серии заговоров, которые поддерживают противники Ирана, чтобы уничтожить его».

Теги: Дания , Иран , отзыв посла
Главное
Борисов рассказал о судьбе утонувшего при ремонте «Кузнецова» плавдока Общество
Материалы по теме
В Дании заявили о задержании возможного киллера из иранских спецслужб Политика
В Иране сообщили о прослушке мобильного телефона Роухани Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter