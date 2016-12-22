В Дании заявили о задержании возможного киллера из иранских спецслужб

Датские власти заявили о задержании уроженца Ирана, который планировал убийства на территории страны. В Копенгагене утверждают, что мужчина работал на спецслужбы Исламской Республики

Финн Борх Андерсен (Фото: @NSJPoliti / Twitter)

Глава датской спецслужбы PET Финн Борх Андерсен заявил о задержании 21 октября уроженца Ирана с норвежским паспортом. По его словам, мужчина, работавший на иранскую разведку, готовился совершить преступление на территории страны, сообщает газета Politiken. В Копенгагене утверждают, что располагают доказательствами противоправной деятельности задержанного.

По словам Андерсена, сейчас датские спецслужбы выясняют, не было ли у подозреваемого сообщников. По его словам, стоящие за инцидентом представители Ирана могут попытаться все-таки исполнить свой замысел.

В Копенгагене предполагают, что целью нападения были проживающие в Дании арабы, которые борются за отделение от Ирана провинции Ахваз. В настоящее время трое из них находятся под охраной полиции.

По данным агентства Reuters, помощь датчанам в задержании возможного киллера оказали коллеги из Норвегии.

Группировка сепаратистов Ахваза (ASMLA) ответственна за серию терактов на территории Ирана, в том числе и за взрыв на военном параде 22 сентября этого года. Часть отделений организации находится в Западной Европе. Именно около представительства ASMLA в Гааге был 8 ноября 2017 года убит лидер группировки Ахмед Мола Нисси. Кто был исполнителем этого преступления, не сообщалось.